Annulation du plan de déplacements urbains 2020-2030 : Tisséo fait appel

Le 22 janvier dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le plan de déplacements urbains (PDU) approuvé par Tisséo en février 2018. Ce projet comprend l'ensemble des politiques de transports en commun dans la grande agglomération toulousaine, la métropole et près de 80 communes (Muretain, Sicoval et autres), entre 2020 et 2030. La justice administrative va donc réexaminer prochainement la requête initiale.

Le rapport d'évaluation environnementale bâclé

Le tribunal avait été saisi par l'association "Deux pieds, deux roues". La justice a constaté que le rapport d'évaluation environnementale ne comportait pas de solutions de substitution raisonnables au plan présenté. Il est reproché à Tisséo d'avoir négligé le "bilan avantages/inconvénients des différentes solutions envisageables". Le tribunal précise aussi que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pas été précisés dans ce plan.

Ce 3 février, Tisséo Collectivités interjette appel de la décision du tribunal administratif, et t'appelle que l'élaboration de ce PDU a fait l'objet d'une centaine de réunions de travail et de phases de concertation avec les habitants, les associations, les entreprises et collectivités. Tisséo précise dans son communiqué que "_diverses analyses et contre-propositions circulent sur les réseaux sociaux"_et qu'à ce titre, l'autorité organisatrice des mobilités de la grande agglomération toulousaine "réserve les arguments qu'il souhaite faire valoir au juge d'appel". Plusieurs associations ou partis ont en effet réagi à l'annulation du PDU comme l'Autate (association des usagers des transports de l'agglomération toulousaine et de ses environs), ou Europe-Ecologie-les-Verts.

Le PDU 2020-2030 comprend les grands projets structurants de la politique de transports autour de Toulouse : troisième ligne de métro, téléphérique urbain sud, doublement de la ligne A du métro, les dix lignes de bus Linéo, etc.