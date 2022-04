Appel à la grève : le trafic des bus perturbé à Châtellerault jusqu'au mois de mai

Avis aux usagers du réseau TAC de l'agglomération de Châtellerault, les trajets en bus risquent d'être perturbés pendant plusieurs semaines. Les salariés sont en effet appelés à la grève, du mercredi 6 avril au 9 mai prochain. Les agents sont appelés à cesser le travail trois jours par semaine - les lundis, mercredis et vendredis hors vacances scolaires - de 6h15 à 8h15, entraînant de possibles perturbations jusqu'à 9 heures du matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Seules les lignes 1 à 11 et le service TAC Access destiné aux personnes à mobilité réduite sont susceptibles d'être affectées. Les lignes 12 à 17 et les lignes de transport scolaire S et V circuleront normalement, ainsi que les transports à la demande (TAD) de soirées des lignes 1 et 2. La première journée de grève, mercredi 6 avril, s'annonce très suivie : aucun bus ne circule avant 8h30 sur les lignes 1 à 11 dans les deux sens.

Le détail des perturbations et des courses supprimées sera publié deux jours avant par le réseau TAC sur son site Internet et les réseaux sociaux, ainsi que par SMS.