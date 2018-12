Appel à la grève : les transports en commun du Havre perturbés samedi 8 décembre

Les syndicats CGT et FO de la CTPO, gestionnaire du réseau de transport havrais LiA (Seine-maritime), seront en grève ce samedi. La circulation des bus et tramways sera très perturbée.

Le Havre, France

Les syndicats CGT et et FO de la CTPO, gestionnaire du réseau LiA, ont déposé un préavis de grève pour le samedi 8 décembre. Il y aura de grosses perturbations pour le bus et le tramway du Havre (Seine-maritime).

Les lignes 5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 50 et 60 ne circuleront pas, précise le transporteur. L'amplitude horaire sera également restreinte de 6 h à 19 h.

Le tramway, lui, ne circulera que de 6h à 20h avec une fréquence de passages des lignes A et B toutes 40 minutes le matin (soit un tramway toutes les 20 min entre les arrêts « Place Jenner » et « La plage ») et toutes les 30 min l’après-midi (soit un tramway toutes les 15 min entre les arrêts « Place Jenner » et « la plage » ), toujours selon LiA.

Seules exceptions, le service LiA vélos et le funiculaire fonctionneront normalement, de même que les services à la demande FilBus, MobiFil et LiA de Nuit. Le transporteur précise que "les manifestations et les conditions de circulation pourront temporairement modifier les itinéraires et les fréquences de passage annoncées".

Le réseau transporte chaque jour 100 000 voyageurs. Le détail des perturbations est à retrouver sur le site Internet de LIA.