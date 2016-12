Appel à la vigilance sur les routes du Berry pour ce week-end du Nouvel An

Les départements de l'Indre et du Cher ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par météo-France. La préfecture de l'Indre appelle à la vigilance sur les routes.

De faibles chutes de neige, des brouillards givrants et des petites pluies verglaçantes sont attendues dans la nuit selon météo-France. Ces phénomènes devraient restés localisés par endroits dans les deux départements de l'Indre et du Cher placés en vigilance jaune. Prudence donc si vous prenez la route pour aller réveillonner. Les routes pourraient être localement glissantes.

Neige, brouillard givrant et pluie verglaçante pour la nuit de la Saint-Sylvestre et le Nouvel an

Cet épisode météorologique se poursuivra le jour de l'an avec des brouillards givrants matinaux. Quelques flocons de neige pourraient aussi tombés en ce premier jour de l'année 2017. Les températures resteront fraîches de -4°C à 2°C dans la journée. La vigilance jaune est maintenue jusqu'au 2 janvier à minuit.

La Préfecture rappelle les principales recommandations : éviter tout déplacement superflu, conduire prudemment, augmenter la distance de sécurité entre les véhicules, adapter sa vitesse aux difficultés rencontrées, anticiper le plus possible les manœuvres et se renseigner sur les conditions de circulation.