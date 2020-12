Après 18 mois de chantier, les travaux du parvis de la gare de Châteauroux sont terminés

Le geste, symbolique, marque la fin d'un chantier important pour la ville de Châteauroux et pour son maire, Gil Avérous. Ce mardi, l'édile est venu planter un érable rouge sur le parvis de la gare. Au total, 24 arbres seront plantés en face de l'entrée, des érables et des tilleuls. 22 autres viendront égayer le nouveau parking longue durée, le long de la rue Bourdillon et les abords du rond-point Willy Brandt. Avant, le quartier était presque dépourvu de verdure, ce que souligne Gil Avérous : "On voulait amener de la verdure, de la fraîcheur, une végétalisation déjà présente ailleurs dans la ville mais pas ici. Il a fallu discuter avec l'architecte des Bâtiments de France qui tenait à avoir une place minérale, mais on a réussi à planter un nombre d'arbres conséquent".

Le stationnement transféré de part et d'autre de la gare

Autre changement majeur : la disparition du stationnement juste devant la gare. Le parking courte durée se trouve désormais à gauche du bâtiment, quand on est en face, le parking longue durée de l'autre côté. A l'emplacement de l'ancien dépose-minute, une imposante fontaine a été creusée. Sa mise en eau devrait intervenir en début d'année prochaine.