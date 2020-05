Après 3 mois d'interruption, le trafic SNCF a repris entre Saint-Cloud et Versailles

3 mois après l'éboulement d'un talus à Sèvres (Hauts-de-Seine), les trains circulent de nouveau depuis le début de semaine sur les lignes L et U du Transilien entre Saint-Cloud et Versailles Rive Droite. Mais les travaux vont se poursuivre pendant plusieurs semaines.

C'est un soulagement pour les habitués des lignes L et U, à quelques jours du déconfinement. Le trafic a repris progressivement lundi 4 mai, 3 mois jour pour jour après un glissement de terrain qui avait fait d'importants dégâts sur les installations ferroviaires, à proximité de la gare de Sèvres-Ville d'Avray (Hauts-de-Seine).

Un chantier plus long que prévu

Des bus de substitution avaient été mis en place par la SNCF, qui tablait initialement sur deux semaines d'interruption de trafic. Mais les travaux de remise en état ont été plus complexes et surtout bien plus longs, le chantier a d'ailleurs été arrêté entre le 17 et le 24 mars en raison du confinement.

Les équipes de SNCF Réseau ont dû déblayer 2.000 mètres cubes de terre avant de consolider le talus. L'ouvrage n'est pas encore achevé, et les travaux vont se poursuivre pendant quelques semaines. Les trains circulent pour l'instant au ralenti dans le secteur.