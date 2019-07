Après 3 mois de débat, dernière réunion jeudi soir autour du nœud ferroviaire Lyonnais

Auvergne-Rhône-Alpes, France

L’objectif de ce débat, c'était de répertorier les aménagements à mettre en place dans les 20 ans à venir pour améliorer le trafic ferroviaire sur l’agglomération Lyonnaise et par contre coup sur toute la région .

Le bilan est plutôt positif avec 2500 Participants aux 14 Réunions Publiques organisées et 26 000 visites sur le site internet du débat et sur les réseaux sociaux, même si les responsables estiment tout de même que la participation a été plutôt faible par rapport à d'autres régions. Chantal Jouano, la Présidente de la commission nationale de débat public a une explication assez simple

Maintenant il faut passer du débat à l'action, c'est vraiment l'urgence ! Ce débat à permis de re-hiérarchiser les priorités en terme de transport quotidiens et maintenant, il y a tous les éléments sur la table pour prendre des décisions. Chantal Jouano.

Chantal Jouano présidente de la commission nationale de débat public Copier

Chantal Jouano en compagnie de Jean Claude Ruysschaert (à gauche ) et de Thomas Allary ( SNCF à droite) ) © Radio France - Yves Renaud

L’autre enseignement du grand débat ferroviaire en région Auvergne Rhône Alpes, c’est que les participants se sont assez peu intéressés aux chantiers qui doivent se dérouler d'ici à 2040.

Les usagers demandent plutôt à la SNCF de se concentrer de façon urgente sur l'amélioration des circulations du quotidien.

La conclusion de la commission, c'est que l'échéance 2040 proposée par la SNCF pour les Travaux envisagés sur l'amélioration du tronçon entre "La Guillotiere" et la gare de "Part-Dieu" ( soit en souterrain , soit en surface) est beaucoup trop lointaine.

Tous les participants à ce grand débat ont estimé qu'il faut aller beaucoup plus vite et multiplier des chantiers plus petits. Jean Claude Ruysschaert président de la commission de débat public ferroviaire pour la région Auvergne Rhône Alpes .

Il faut agir et agir vite . Le nœud ferroviaire Lyonnais c'est très bien, on partage les objectifs, mais 20 ans c'est trop long ! on a besoin au quotidien d'avoir quelque chose qui fonctionne. Jean Claude Ruysschaert

Jean Claude Ruysschaert président de la commission de débat public pour la région AURA Copier

Revoir la circulation des trains sur Lyon pour fluidifier le trafic © Radio France - Yves Renaud

Tous les acteurs consultés sont d'accord, il faut améliorer l'accès des Territoires Périphériques à l'Agglomération lyonnaise, mais aussi à la gare TGV et à l'aéroport de Saint-Exupéry. Mais les délai envisagés par la SNCF pour réaliser d'éventuelles infrastructures sont beaucoup trop long

David KIMELFELD le Président du Grand Lyon veut donc réunir assez vite les acteurs politiques régionaux pour faire pression sur la SNCF et sur l’état .

Comment on fait pour favoriser les transports des voyageurs qui rentrent tous les jours dans la métropole pour venir y travailler . pour moi c'est une question majeure. David Kimelfeld.

David Kimelfeld président du "Grand Lyon" Copier

La commission de Débat du Nœud Ferroviaire Lyonnais a maintenant 2 mois jusqu’au 11 septembre pour synthétiser les conclusions des 14 réunions et les propositions recueillies par internet.

La SNCF à partir de ce travail aura jusqu’au 11 décembre 2019 pour rendre sa copie et le programme de travaux finalement retenu.