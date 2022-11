Après 48 heures d'interruption, le trafic SNCF a repris entre Valence et Grenoble

Les voyageurs réguliers de la ligne Valence-Grenoble vont pouvoir reprendre leurs habitudes après 48 heures compliquées pour circuler entre la Drôme et l'Isère. La circulation des trains a en effet repris comme prévu à 13 heures ce mercredi entre Romans-sur-Isère et Saint-Hilaire-Saint-Nazaire. Le trafic avait dû être stoppé lundi à 14h à cause d'un bloc de pierre tombé près de la voie ferrée sur la commune iséroise de Saint-Lattier. Il a fallu purger la paroi rocheuse avant de rouvrir la ligne.

ⓘ Publicité