Depuis ce matin 4h, les rames circulent de nouveau sur la ligne A entre les stations Zénith à Orléans et Victor Hugo à Olivet. Et ce après 7 semaines d'interruption du trafic sur ce tronçon pour cause d'importants travaux. A la clé : un gain de 4 minutes sur le trajet de la ligne A.

Orléans, France

Le chantier entamé le 9 juillet dernier sur la ligne A du tramway est enfin terminé ! Les rames circulent de nouveau sur la totalité du parcours, y compris entre les stations Zénith à Orléans et Victor Hugo à Olivet : ce tronçon avait été coupé à la circulation pendant 7 semaines, pour permettre le renouvellement des rails, ainsi que tout le système d'attache des rails sur la voie.

De nouveau à 70 km/h

Résultat : les rames peuvent désormais rouler jusqu'à 70 km/h. Cette vitesse maximale n'était plus possible pour des raisons de sécurité, en raison des signes de vétusté précoce apparue sur les infrastructures au sol. Comme la même opération de changement des rails a été menée l'an passé entre les stations Mouillère et Zénith, c'est au total un gain de 4 minutes par trajet pour l'usager si on compare à la situation de 2016. Et on peut parler d'une certaine sensation de vitesse, comme le montre cet essai réalisé cette semaine en compagnie de Marc Beaumont, chef de projet à la société Ingérop, maître d'œuvre sur ce chantier, c'est à écouter ici :

Reportage pendant les ultimes essais du tram cette semaine sur la ligne A entre Victor Hugo et Zénith Copier

D'autres travaux prévus l'été prochain

La fin de ce chantier qui a mobilisé 120 personnes tout l'été, c'est aussi un gros "ouf" de soulagement pour Blanche Tardieu, chef du projet tramway à Orléans métropole : "C'était un chantier de très grosse ampleur, le plus gros chantier de renouvellement de voies en Europe ! Les équipes ont beaucoup souffert de la chaleur cet été, c'était très compliqué. Notre plus grande réussite, c'est qu'on n'a déploré aucun accident physique, et que les délais sont tenus !" Interview à retrouver ici :

"On n'a pas eu de surprise majeure pendant ces travaux" - Blanche Tardieu Copier

Cette année, les travaux ont coûté 4,3 millions d'euros (on en est à 9,3 millions d'euros depuis 2016). D'autres travaux sur cette ligne A sont d'ores et déjà prévus l'été prochain : consolidation du réseau entre Université-L'Indien et Chèques Postaux, reprise du revêtement (verdissement) là où c'est nécessaire, et création de deux nouvelles stations (CO'met et Larry). Mais on ignore encore quelle sera l'ampleur des perturbations pour les usagers.