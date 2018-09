Belfort, Montbeliard TGV, Meroux-Moval, France

L'idée lui a été soufflée par un reportage télé sur M6 qui présentait un parking low cost implanté aux abords de l'aéroport de Beauvais. Il y a moins de deux ans, Stéphane Mathis, régulateur chez Optymo à Belfort, se lance dans l'aventure. Il quitte son emploi, monte un projet, décroche un prêt bancaire et installe un premier parking low cost à Hombourg, à 20 kilomètres de l'aéroport de Bâle Mulhouse. Le succès est au rendez-vous. Depuis, son parking de 300 places s'est rapproché de l'aéroport.

Fort de cette réussite, Stéphane Mathis décide d'en faire profiter son pays de Belfort Montbéliard, avec l'ouverture le 1er octobre prochain d'un parking alternatif à celui de la gare TGV de Belfort Montbéliard. Un terrain de 4000 m2 et 1000 m2 couvert a été trouvé à Moval qui sera partagé avec un transporteur. Et voilà le Sold'park de Belfort Montbéliard à seulement 900 mètres de la gare TGV. 40 places dans un premier temps dont 10 places en intérieur.

La recette du parking low cost : un tarif attractif et une liaison en navette entre le parking et la gare. Les tarifs sont entre 25 et 35 % moins que les parkings officiels. A Moval : 4€ la journée, 9€ les 2 jours, 15€ les trois jours, 27€ la semaine. + 3€ si vous prenez la navette, car depuis le Sold'park de Moval, on peut rejoindre la gare à pied. Chez Effia, la semaine se chiffre à 40€.

Sold'park Blotzheim fait travailler 4 personnes pour 300 places de stationnement. Et Sold'park de Belfort Montbéliard fera travailler 2 personnes pour 40 places.

solde-park.fr : 03 67 26 08 01