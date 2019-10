Après cinq heures de perturbations, la circulation des TGV a repris sur la ligne Paris-Lille

Le trafic de la ligne à grande vitesse, entre Lille et Paris, a été fortement perturbé ce lundi, après le décès d'une femme, percutée par un Thalys dans la Somme. La circulation a repris normalement à 15h.

Nord-Pas-de-Calais, France

Retour à la normale pour le trafic des TGV entre Lille et Paris. La circulation des trains à été perturbée, pendant cinq heures, ce lundi. Un Thalys qui reliait Amsterdam à Paris a heurté une personne qui se trouvait sur les voies dans le département de la Somme, à Hattencourt. La femme est décédée.

Les trains entre Lille et Paris ont été déviés, entraînant d'importants retards et des suppressions de TGV, Thalys et Eurostar. La circulation a repris à 15 heures.