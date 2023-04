Après de grosses intempéries en juin 2022, trois ponts se dressent à nouveau fièrement dans le Nord-Mayenne

En juin dernier, trois ponts dans le nord-Mayenne avaient été endommagés à la frontière avec la Manche, par des crues causées par de grosses intempéries : le pont de l’Abbaye entre Landivy et Savigny-le-Vieux, le pont de la Potinaie entre Landivy et Buais-les-Monts et le pont du Moulin de Buais, qui relie Fougerolles-du-Plessis à Buais-les-Monts.

Ils ont été inaugurés en début de semaine par les élus locaux. Quatre mois après la fin des travaux pour reconstruire le pont du Moulin de Buais, le maire de Fougerolles Jean-Paul Juin est encore surpris de la rapidité du chantier. "Il ne restait plus qu'un ouvrage qui était plus que centenaire, qui était maçonné à la pierre et à la chaux. À croire que les anciennes techniques de construction sont plus solides. Cette partie-là a été préservée. Autrement, tout a été emporté. Il a fallu créer un nouveau canal de fuite, avec une réserve supplémentaire en cas de nouvelles crues. Et puis, bien évidemment, recréer une chaussée pour refaire une bande de roulement pour que les véhicules puissent emprunter le pont à nouveau" explique l'élu.

La mairie de Fougerolles-du-Plessis a financé une partie de la reconstruction du pont du Moulin de Buais, à hauteur de 89 275 €. Le département de la Manche a déboursé 93 854 € et la communauté de communes du Bocage mayennais 4.579€.