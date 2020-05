Après des travaux, l'aéroport de Rennes reprend son activité ce vendredi

Après deux mois de travaux, la piste principale de l'aéroport de Rennes est de nouveau opérationnelle, depuis ce vendredi 8 mai. Pour les vols gouvernementaux,sanitaires et de transport de marchandises dans un premier temps.

Les travaux avaient commencé le 2 mars dernier, ont été ralentis par le confinement, mais sont désormais terminés. La piste principale de l'aéroport de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande est désormais opérationnelle, annonce ce vendredi la direction de l'aéroport. Le chantier s'est "déroulé de façon aménagée, en intégrant toutes les préconisations" liées au coronavirus, précise-t-elle dans un communiqué.

Il avait été interrompu au début du confinement, entre le 16 mars et le 9 avril, avant de reprendre. Il s'agissait de travaux de réfection de la piste principale. Les derniers travaux sur la piste de l'aéroport de Rennes-Bretagne remontaient au milieu des années 90. Pendant les travaux, la piste secondaire continuait de pouvoir accueillir des hélicoptères et de l'aviation légère.

Depuis ce vendredi matin, la piste principale de l'aéroport peut donc de nouveau accueillir des vols "gouvernementaux et sanitaires". A partir du lundi 11 mai, ce sera des avions de fret, destinés au transport de marchandises. Quand aux vols de passagers, si "l'aérogare, pour l’instant fermée au public, est en capacité d’ouvrir à nouveau dès la réactivation des vols", il faut pour cela attendre les décisions des compagnies aériennes. Pour l'instant, les tableaux des départs et des arrivées sont vides, puisque les compagnies n'ont programmé aucun trajet en raison des restrictions liées au coronavirus. Une liaison avec Francfort, l'un des aéroports européens les plus importants, était notamment prévue pour fin mars, date de fin théorique de ces travaux.