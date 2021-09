Après dix jours de fermeture, les quais de Loire de nouveau ouverts à la circulation, à Orléans

Depuis 6h ce mercredi, les quais de Loire à Orléans, entre le pont Royal et le pont Thinat, sont de nouveau accessibles en voiture. Ils étaient fermés depuis dix jours en raison de la dixième édition du Festival de Loire.

Fermés depuis dimanche 19 septembre, les quais de Loire, dans le centre-ville d'Orléans, ont rouvert à la circulation, comme prévu, ce mercredi à 6h du matin. Ils étaient inaccessibles, à cause du Festival de Loire, très gros événement de la marine fluviale qui s'est déroulé du 22 au 26 septembre.

Quelques stands restent à démonter et des bateaux doivent encore quitter les bords de Loire (transportés par camions), mais l'essentiel des structures installées sur les quais entre le pont Thinat et le pont Royal ont été démontés depuis dimanche soir. Voitures et vélos retrouvent donc les quais.