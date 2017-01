Après l'Allier mercredi, la neige paralyse une partie de la Haute-Loire ce jeudi

La neige tombe toujours sur l'Auvergne. Cette fois, c'est la Haute-Loire qui a été la plus touchée. Le département a été placé en vigilance orange neige-verglas ce jeudi après-midi.

Le réchauffement est annoncé mais avant cela, la neige reste toujours bien présente dans le paysage. Mercredi, c'était l'Allier le département le plus touché avec en particulier de très gros bouchons sur la RCEA et la Nationale 7 après des accidents. Ce jeudi, la neige s'est déplacée un peu plus au sud et a surpris les habitants de la Haute-Loire. La circulation est très difficile sur la grande partie du réseau routier.

Le Puy en Velay jeudi matin - Ville du Puy

Le bassin du Puy et le sud de la Haute-Loire sont les plus impactés. Les Nationales 102 et 88 sont souvent verglacées et le franchissement des cols est délicat, comme par exemple le col de Fix. Deux accidents ce jeudi matin ont fait cinq blessés. C'est encore plus difficile sur le réseau secondaire. Les chaussées sont enneigées autour de Saugues, Monistrol, Pradelles, Le Monastier, Tence et des équipements spéciaux sont recommandés pour circuler.

50 cm aux Estables

Preuve que les routes sont glissantes, un chasse-neige a dérapé jeudi matin à Alleyras. Il n'a pas pu s'arrêter au passage à niveau et a enfoncé une barrière. Heureusement, il n'y avait pas de train à ce moment là.

De nouvelles précipitations neigeuses sont attendues dans les prochaines heures. D'ici samedi, 50 centimètres de poudreuse devraient tomber aux Estables et pas loin d'un mètre sur les plateaux du Vivarais, entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Et comme du vent est annoncé, des congères pourraient se former facilement.

Si la Haute-Loire est la plus touchée, cela ne veut pas dire que les autres départements auvergnats sont préservés. Une belle averse de neige est tombée par surprise jeudi matin sur Clermont-Ferrand. Dans beaucoup d'endroits, les routes sont salées par mesure de précaution et la plus grande prudence est toujours recommandé pour circuler.