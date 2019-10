Après l'effondrement d'une route, des habitants de Saorge coupés du village

Ce mur de soutènement s'est effondré et a entraîné la coupure de la route à Saorge

Saorge, France

Une vingtaines d'habitants de Saorge connaissent de grandes difficultés à se rendre au village depuis une semaine. Une partie de la seule route carrossable qui y mène s'est effondrée lors des intempéries du mardi 15 octobre. Un mur de soutènement a été emporté par l'eau. Les travaux, pris en charge par le département, devraient durer trois semaines.

Un système de relais en voiture

En attendant, les habitants ont recours au "système D". Pour éviter de marcher les quelques 8 kilomètres qui les séparent de la route principale qui mène au village, ils ont disposé une voiture avant la cassure et une autre après en empruntant des pistes. Ces saorgiens ont également dû faire des réserves de nourriture.

"C'est très handicapant. On met une heure à rejoindre le village", explique Michelle, une retraité de 71 ans qui vit dans un hameau après la coupure de la route. D'autres sont inquiets pour leur sécurité puisque les secours non plus ne peuvent pas accéder à cette zone par la route en cas d'accident. Certains ont même été relogés le temps des travaux.