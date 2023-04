Après l'incendie au parking de la Coupole à Nîmes, la ligne de Trambus T1 gratuite les samedis 15 et 22 avril

Conséquence de l’incendie d’un véhicule au début du mois, le parking de La Coupole à Nîmes est fermé pour travaux de réfection encore pendant une quinzaine de jours. Pour pallier le manque de places de stationnement qui en découle, notamment les jours de grande affluence, Nîmes Métropole met en place la gratuité de sa ligne de trambus T1 du réseau Tango entre le parking-relais Parnasse et le centre-ville les samedis 15 et 21 avril 2023.

Le parking de La Coupole - situé au centre-ville de Nîmes -, a fermé ses 660 places. Situé à proximité, le parking des Halles et ses quelque 425 places ont pris le relais en partie, mais ne peuvent compenser intégralement le nombre de places nécessaires aux abonnés et usagers occasionnels.

Dans le cadre de sa compétence "Mobilités", Nîmes Métropole propose une solution via son réseau des transports en commun Tango pour les samedis 15 et 21 avril 2023.

Modalités

De 8h à 18h, des agents Tango accueilleront les usagers sur le parking-relais Parnasse géré par l’Agglo et pouvant accueillir 500 véhicules. Ils distribueront des tickets gratuits pour un aller-retour entre la station « Parnasse » et les stations du centre-ville via la ligne de trambus T1 (fréquence : toutes les 10 minutes, accès en centre-ville en 12 minutes).