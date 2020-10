Après la Corrèze, le département de la Haute-Vienne souhaite revenir aux 90 km/h

Après la Corrèze qui est revenue aux 90km/heure dès le 1er février dernier, la Haute-Vienne souhaite un retour en arrière quand aux limitations de vitesse sur les principales routes départementales de son territoire. Le président du conseil départemental Jean-Claude Leblois l'a fait savoir par communiqué ce lundi. Une décision prise à l'issue d'une année d'expérimentation du 80 km/heure.

Le code de la route doit être en accord avec le bon sens - Jean-Claude Leblois

"Après un an d'expérimentation et d'analyse, je vais faire des propositions pour les axes structurants de notre département. Des axes comme la D2000. Il y en a d'autres où la vitesse restera à 80 km/heure" prévient Jean-Claude Leblois. "Le code de la route doit être en accord avec le bon sens. Il y a des routes sur lesquelles la baisse de la limitation de vitesse n'a pas eu d'effet sur l'accidentologie" précise l'élu. Sa demande du retour aux 90 km/heure doit être adressée dans les prochaines semaines à la commission départementale de sécurité routière et au préfet.