Deuxième annonce en deux semaines pour Volotea, qui confirme son implantation à l'aéroport de Limoges Bellegarde. En plus des vols vers Ajaccio, la compagnie aérienne lance aussi une ligne saisonnière vers Marseille depuis l'ex-capitale du Limousin.

Après la Corse, Volotea annonce l'ouverture d'une liaison aérienne entre Limoges et Marseille

La compagnie aérienne Volotea mise doublement sur Limoges pour son développement en France. Une semaine après avoir annoncé le lancement d'une ligne vers Ajaccio au départ de l'aéroport Limoges Bellegarde, l'entreprise dévoile ainsi le lancement d'une seconde ligne, pour desservir Marseille. Comme pour la Corse, il s'agit d'une liaison saisonnière. Volotea va proposer deux vols par semaine, les mardis et vendredis, de juillet à octobre.

à lire aussi La compagnie Volotea va lancer une ligne aérienne entre Limoges et Ajaccio

La liaison vers la cité phocéenne sera lancée le 2 juillet et la compagnie pourra transporter jusqu'à 8.200 passagers durant ces quatre mois. Les billets sont d'ores et déjà en vente avec un prix d'appel affiché à partir de 39 euros. "Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement au départ de Limoges, aéroport récemment ajouté à la liste de nos aéroports français" commente, dans un communiqué, Céline Lacroix, la responsable du développement international de Volotea. Au total Volotea proposera plus de 13.600 sièges au départ de Limoges dès cet été.

Une liaison inédite

Cette nouvelle est également saluée par Philippe Thibaut Directeur aéroport de Limoges. "Nous nous réjouissons de cette nouvelle destination installée par Volotea. _La Cité Phocéenne est pour la première fois reliée à Limoges_. Cette destination renforce l’attractivité de notre aéroport envers notre territoire." Cela contribuera peut-être au redécollage de cet aéroport dans un contexte globalement toujours très compliqué pour le secteur aérien, depuis le début de la crise sanitaire.