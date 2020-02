Rouen : après la grève, des usagers du réseau Astuce sont en colère contre le dédommagement "insuffisant"

Les mesures de dédommagement ont été votées jeudi dernier par le conseil métropolitain et cela représente environ 15 jours d’indemnisation pour les abonnés sur 3 mois de perturbations sur le réseau Astuce à Rouen. De quoi les faire grincer des dents.

Rouen, France

C'est une sorte de double peine pour les voyageurs-abonnés Astuce. Après 3 mois de grève perlée dans les transports en commun de l'agglomération rouennaise (du 24 septembre au 31 décembre 2019), le geste commercial voté au conseil métropolitain, jeudi 13 février, ne convainc pas chez les clients du réseau métro-bus : un avoir déductible du prochain abonnement.

15 jours indemnisés pour plus de 3 mois de préjudice

Chez les usagers, il y a un comme un sentiment d'incompréhension après 3 mois de galère. Il est clair que pour Emmanuelle, 34 ans, la pilule ne passe pas.

On a signé un contrat, on paie pour des services (...) c'est inadmissible de payer plus de 40 euros pour ne pas avoir de service rendu.

Même son de cloche pour Céline. Elle se souvient encore de ses "trajets compliqués" pour se rendre à son travail puis pour rentrer chez elle en fin de journée à Yvetot.

Je mettais 2 à 3 fois plus de temps que d'ordinaire. Alors je réclame 3 mois d'indemnisation car 3 mois de galère. On ne va pas se laisser, c'est trop injuste d'avoir 50% d'un mois seulement.

Emmanuelle et Céline peuvent compter sur la mobilisation de près de 3.400 signataires de pétitions en ligne (mesopinions.com et change.org) et de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ces derniers heures.