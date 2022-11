Après la mort d'un enfant à vélo, une manifestation annoncée samedi 3 décembre

Comment améliorer la sécurité pour qu'il n'y ait plus jamais d'enfant tué dans un accident ? La question est posée après la mort d'un garçon de 8 ans , percuté samedi en fin d'après-midi par un car sur l'avenue Sadi Carnot près du pont Mistral à Guilherand-Granges. Les associations d'usagers du vélo se disent très tristes et aussi très en colère. L'association Alterre appelle à un rassemblement samedi prochain, le 3 décembre à 16 heures sur le pont Mistral entre Guilherand-Granges et Valence.

Les alentours du pont Mistral dangereux pour les vélos

Selon l'association, cet accident vient "rappeler l'absence d'actions concrètes pour sécuriser les déplacements vélos sur le pont Mistral et ses alentours malgré plusieurs interpellations" auprès de la mairie de Guilherand, de la communauté de communes Rhône-Crussol et de l'agglomération de Valence-Romans. L'association évoque notamment une réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2020. "Deux ans plus tard, aucun aménagement n'a été réalisé" dit Benoît Verzat. Même constat de l'association Roulons en Ville à Vélo (REVV).

De son côté, Europe Ecologie Les Verts souligne qu'aucune association d'usagers n'a été conviée en septembre dernier à l'élaboration du plan vélo sur l'agglomération. "Il est temps que les élus locaux écoutent les citoyens sur ce sujet".

L'inquiétude des conducteurs de bus

Les syndicats de chauffeurs de bus Citéa de leur côté estiment que la sécurité pourrait être renforcée. Face à l'augmentation des personnes circulant à vélo ou en trottinette, "un trait de peinture au sol ne suffit pas" dit notamment le représentant de la CFDT pour les conducteurs du réseau de bus urbains.

Des pistes cyclables sécurisées en projet en 2023

Si aucun élu n'a souhaité s'exprimer au micro, le syndicat des mobilités Valence-Romans Déplacements nous fait savoir ce lundi soir que de nombreux aménagements cyclables vont être créés progressivement. Pour le pont Mistral, "le projet

prévoit la création en 2023 de deux pistes cyclables sécurisées et l’adaptation des carrefours en tête de pont. Les études techniques vont être engagées dans les prochaines semaines et seront conduites par le CD26 qui est gestionnaire de voirie sur le Pont Mistral."