Après la nuit agitée à Nantes, pas de bus, ni de tram à partir de 20h tout ce week-end

Parmi les nombreuses dégradations commises dans la nuit de jeudi à vendredi dans différents quartiers de Nantes, il y a eu cette scène marquante : un busway attaqué et incendié au Clos-Toreau. Des passagers et la conductrice ont pu s'en échapper avant l'incendie. Pas de blessé, mais des personnes choquées et un bus totalement détruit. Un bus à plus d'un million d'euros.

ⓘ Publicité

Pas de bus et tram à compter de 20h pendant trois jours

Face à l'inquiétude du personnel, un CSE, comité social et économique, du réseau Tan a eu lieu en urgence ce vendredi matin. Et selon le syndicat CFDT, la décision a été prise de faire rentrer tram et bus plus tôt que prévu lors des trois prochaines soirées : à savoir ce vendredi soir et ce week-end, d'autant que ce vendredi soir, devant la préfecture, un rassemblement est organisé par la France Insoumise "contre le racisme, les crimes et les violences policières."

Les bus et tramways ne rouleront plus à compter de 20h. Ils devront circuler à nouveau lors de la prise de service, vers 4-5h, seulement si les conditions de sécurité sont réunies. Ce vendredi, le trafic n'a pu démarrer qu'aux alentours de 7h.