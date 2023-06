Après la piétonnisation, les grands travaux se poursuivent à Nancy

Ils divisent de nombreux nancéiens depuis plusieurs mois désormais. Les travaux actuellement en cours dans le centre-ville de Nancy se succèdent, entre l'aménagement de la nouvelle zone piétonne et la future ligne de trolleybus électrique. La mairie réaffirme ce mercredi son enthousiasme face à cette transformation, malgré les inquiétudes soulevées par une partie des principaux concernés.

ⓘ Publicité

Chantiers jusqu'en 2024

Selon un sondage réalisé par la ville en première partie d'année, un tiers des habitants et 48% des commerçants se disent insatisfaits de cette nouvelle formule. Certains ont demandé encore ce mercredi matin à rouvrir la circulation aux voitures sur certains créneaux horaires. "Ce n'est pas une solution car ça vient perturber des choses qui se mettent en place", répond sèchement Franck Muratet, adjoint délégué, entre autre, à l'attractivité et au rayonnement.

Du côté des réjouissances, la mairie a constaté 750 000 piétons de plus dans le secteur entre septembre et mai, que lors de la même période 1 an plus tôt. Elle annonce également une fréquentation en hausse de 44% dans les transports en commun à proximité directe des nouvelles zones piétonnes. Ce qui convainc la mairie de continuer son calendrier de travaux.

Ville neuve puis vieille ville

Ceux-ci sont en cours en ce moment dans la ville neuve, au niveau de la rue Gambetta. Puis remonteront progressivement jusqu'à la rue du Pont Mouja en octobre. Les fêtes de fin d'année seront ensuite épargnées avant une reprise du chantier dans la vieille ville en 2024. Les pelleteuses seront alors attendues Grande rue, place de l'Arsenal et rue Gustave Simon.