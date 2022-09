Après la polémique, l'avenir du transport scolaire à Delle en question

La commune de Delle (Territoire de Belfort) a une particularité : c'est la ville elle-même, et non le réseau Optymo, qui gère son transport scolaire, par autocar pour les maternelles/primaire et avec un bus pour le collège. Les véhicules sont fournis par le réseau de transports du Territoire de Belfort, mais les chauffeurs et le carburant sont à la charge de la commune. Ce qui donne parfois lieu à des difficultés, comme ce fut le cas ce lundi.

Tempête sur Facebook

Les parents d'élèves ont été avertis samedi par la ville, via sa page Facebook (voir plus bas), qu'un des chauffeurs serait dans l'incapacité d'assurer ses tournées de la semaine. "Bien qu'il s'agisse de celui qui transporte les plus jeunes (maternelles et élémentaires), nous faisons le choix de le remplacer par le chauffeur du collège", précise la mairie.

S'en suit alors une série de commentaires, parfois injurieux, auxquels la maire, Sandrine Janiaud-Larcher, a décidé de répondre sur sa page Facebook personnelle.

Vers la fin du bus pour les collégiens ?

Dans l'ombre de cette polémique, se niche la question du maintien de ce service de transport scolaire. D'abord, pour des raisons de sécurité. Le bus fourni par Optymo, qui sert au transport des collégiens, ne leur permet pas de tous voyager assis. L’Agglomération de Rochefort (Charente-Maritime) a été condamnée pour ça. Difficile de remédier à ce problème, à moins d'acheter des autocars, mais ça a un prix.

"C'est un service qui, un jour, va finir par péricliter", prévient la maire de Delle, Sandrine Janiaud-Larcher Copier

La commune n'est pas prête pour un tel investissement. D'autant que le maintien du service actuel coûte déjà 30 000 euros par an, selon la maire Sandrine Janiaud-Larcher, dont 8000 rien que pour le carburant et sans compter la hausse des prix cette année. "On va le maintenir autant qu'on pourra, c'est un choix politique", rassure-t-elle, "mais on est aussi réaliste pour dire qu'à un moment donné, probablement que ça s'arrêtera".