Après la Somme, l'Oise prend des mesures face au manque de carburant

De plus en plus de stations services manquent de carburant en Picardie comme dans l'ensemble des Hauts-de-France et désormais du pays. C'est donc au tour de la préfecture de l'Oise de prendre de nouvelles mesures, à partir de ce samedi 8 octobre.

Des files prioritaires pour les soignants

Comme dans la Somme, depuis hier, des files prioritaires doivent désormais être mises en place dans les stations services pour les soignants, sur présentation d'un justificatif professionnel, pour permettre aux professionnels médicaux, para-médicaux et médico-sociaux de continuer d'aller au travail.

Bidons et autres récipients sont interdits

Autre mesure, il est maintenant interdit d'acheter, de vendre et même de transporter des bidons ou tout autre récipient contenant du carburant et ce jusqu'au jeudi 13 octobre inclus.

Par ailleurs, la préfecture appelle à la responsabilité de toutes et tous et demandent de ne faire le plein que s'il est nécessaire en attendant le ravitaillement attendu la semaine prochaine.