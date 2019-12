Après la tempête, l'aéroport d'Ajaccio n'est pas prêt de rouvrir d'ici le 25 décembre

Après le passage de la tempête Fabien en Corse ce week-end, l'aéroport Napoléon-Bonaparte n'est toujours pas opérationnel. Suite aux crues, de l'eau est encore présente sur la piste. La direction de l'aéroport et la CCI d'Ajaccio vont demander des moyens supplémentaires au continent.

Ajaccio, France

Depuis ce lundi matin, une cinquantaine d'agents sont sur le terrain pour évacuer l'eau et nettoyer la piste de l'aéroport Napoléon-Bonaparte. Malgré le travail acharné des personnels de l'aéroport, de la collectivité, de la CCI et des pompiers de la sécurité civile, la situation reste pour le moment délicate. Après le passage de la tempête Fabien ce week-end, la piste de l'aéroport d'Ajaccio n'est pas encore opérationnelle et sécurisée.

Peu d'espoir pour une reprise du trafic aérien avant Noël

"On gère au jour le jour !" lance Laurent Poggi, le directeur d'exploitation de l'aéroport. Il est difficile de se projeter sur une reprise du trafic aérien d'ici 48 ou 72 heures. De son côté, le président de la CCI d'Ajaccio, gestionnaire de l'aéroport, est formel. "C'est impossible d'avoir un aéroport prêt pour Noël ! On a encore 50 cm d'eau par endroits !"

Les passagers et les curieux se pressent devant la baie vitrée, pour immortaliser la piste inondée. © Radio France - Lauriane Havard

Un appel pour plus de moyens humains et matériels

À travers les baies vitrées de l'aéroport Napoléon-Bonaparte, on aperçoit encore, au loin, l'eau qui stagne sur la piste. "Il y a une grosse amélioration, mais pour autant on a encore deux portions qui sont encore sous l'eau" explique Laurent Poggi, le directeur d'exploitation de l'aéroport.

Il va falloir faire venir plus de moyens du continent ! Au niveau de la sécurité civile, mais aussi pour le pompage de l'eau

Pour accélérer les choses, la direction de l'aéroport et la CCI d'Ajaccio ont décidé de demander du renfort au continent. "Il va falloir faire venir plus de moyens du continent ! Au niveau de la sécurité civile, mais aussi des moyens plus avancés pour le pompage de l'eau" précise Paul Marcaggi, le président de la CCI de Corse-du-Sud.

Laurent Poggi et Paul Marcaggi, qui mettent tout en oeuvre pour une reprise rapide du trafic aérien à Ajaccio © Radio France - Lauriane Havard

En attendant, les navettes se succèdent devant l'entrée de l'aéroport d'Ajaccio. Les passagers sont acheminés jusqu'à Bastia pour enfin décoller, et pour la plupart retrouver leurs proches sur le continent pour les fêtes de fin d'année. Ce lundi, 11.800 sièges ont été proposés au départ et à l'arrivée de Bastia, par la compagnie aérienne Air Corsica.