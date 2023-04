Après la votation citoyenne contre les trottinettes en libre-service à Paris, Lime prépare sa réorientation

Plusieurs modèles de trottinettes et vélos électriques en libre service proposés par Lime et exposés à l'entrepôt de l'entreprise à Charenton (Val-de-Marne).

La fin des 15 000 trottinettes électriques en libre-service à Paris, c'est pour bientôt. La votation citoyenne organisée par la Ville le 2 avril dernier l'a décidé : en septembre prochain, il n'y en aura plus dans les rues de la capitale. Du côté des opérateurs qui proposent ces véhicules à la location, on est donc en pleine réorganisation. C'est le cas notamment chez Lime, qui possède actuellement 5 000 trottinettes électriques en libre-service à Paris.

L'entreprise ne déposera pas de recours contre le résultat de la votation citoyenne, elle préfère tourner la page et préparer sa réorientation. "Nous prenons acte de cette décision", explique Xavier Mirailles, responsable des Affaires publiques chez Lime France. "Et surtout, on se tourne vers l'avenir c'est-à-dire le développement de notre activité vélo, pour répondre à la demande et préserver les emplois impactés." Aujourd'hui, Lime emploie 250 personnes pour entretenir sa flotte parisienne, des salariés qui vont donc se concentrer uniquement vers l'activité vélo. L'entreprise ne prévoit donc pas de plan social à l'heure actuelle, tout en précisant tout de même que cela dépendra du comportement des ex-usagers de trottinettes en libre-service, qui se reporteront ou non sur les vélos.

Xavier Mirailles, responsable des Affaires publiques chez Lime France. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le vélo électrique en libre-service, un marché en plein essor

La réorientation devrait se faire sans trop de difficulté car aujourd'hui, Lime possède déjà 10 000 bicyclettes à Paris, soit deux fois plus que ses trottinettes. "Nous sommes leaders sur les vélos en libre-service à Paris et c'est un marché en plein essor", estime Hadi Karam, directeur général de Lime France. "Entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation de 73% des trajets avec nos vélos électriques. Un trajet en vélo électrique Lime débute toutes les six secondes à Paris." L'entreprise envisage même de développer cette branche de son activité dans la capitale. "Au vu de la croissance naturelle de l'usage, du report des clients des trottinettes vers les vélos, et des enjeux de mobilité à court terme comme les Jeux olympiques, nous réfléchissons à augmenter notre parc disponible", détaille Xavier Mirailles.

Hadi Karam, directeur général chez Lime France. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Quant aux trottinettes parisiennes, Hadi Karam l'assure : elles ne seront pas jetées. "Elles vont être retirées progressivement au cours du mois d'août et redéployées sur d'autres marchés, en priorité européens. Lime opère dans 250 villes dans le monde comme Madrid, Londres, Rome, ou encore Vienne." Le modèle actuel de trottinette électrique en libre service proposé par Lime a une durée de vie d'un peu plus de cinq ans.