Après le coup de vent, la circulation des TER picards s'annonce perturbée ce jeudi 17 novembre

Une nouvelle journée galère en vue pour les usagers picards des TER Hauts-de-France. La SNCF avertit d'un trafic perturbé, ce jeudi 17 novembre, après un gros coup de vent qui a provoqué des chutes d'arbres ou de branches sur les voies ou les caténaires dans la nuit.

Des travaux dans la nuit de mercredi à jeudi, un trafic TER toujours perturbé

Des difficultés ont été enregistrées dès la fin de soirée mercredi 16 novembre, indique la SNCF : "plusieurs arbres et branches d’arbres tombés sur les voies ou sur les caténaires ont été repérés à partir de 20h30, notamment près de Beauvais, dans l’Oise, et de Survilliers et Villiers-le-Bel, au nord du Val d’Oise. Les équipes caténaires de SNCF Réseau se sont rendues sur place dès 21h30 pour procéder aux diagnostics et aux réparations des installations endommagées. Près de 30 kilomètres de voies ont dû être inspectées."

Une situation difficile confirmée par Franck Dhersin, vice-président en charge des mobilités et infrastructures de transport à la Région :

Les équipes de la SNCF ont travaillé toute la nuit pour permettre le passage des trains. La circulation sera normale ce jeudi pour les TGV Nord et les trafics grande vitesse (Thalys, Eurostar), mais sera perturbée toute la journée sur les lignes TER du Y Picard (Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-Compiègne) ainsi que sur le RER D. Les passagers sont invités à consulter les "outils d'information voyageurs" avant de prendre le train.