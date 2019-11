Après le drame de Mirepoix, la question d'un nouveau pont se pose à Andance

Après 4 mois de rénovation, le pont d'Andance qui relie la Drôme à l'Ardèche a rouvert le 1er novembre. À l'occasion de l'inauguration des travaux, les élus locaux se sont déclarés en faveur d'un nouvel ouvrage d'art. Le pont d'Andance étant interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes.

Débutés le 1er juillet, les travaux de rénovation du plus vieux pont routier suspendu de France (édifié en 1827) se sont achevés le 1er novembre. 8 000 véhicules pourront de nouveau l'emprunter quotidiennement... dont des poids lourds, pourtant interdits d'accès au-delà de 7,5 tonnes.

Et c'est là l'inquiétude. Réunis vendredi 29 novembre pour l'inauguration des travaux, les élus locaux alertent sur la possibilité d'un drame, comme celui de Mirepoix-sur-Tarn qui a fait deux morts la semaine dernière. "L'actualité réveille les inquiétudes" reconnaît le maire d'Andance, Alain Delaleuf. L'élu - interpellé par ses habitants depuis cet accident - souhaiterait dans un premier temps pouvoir verbaliser : "On voit quasiment quotidiennement des 38 tonnes traverser ce pont. Aujourd'hui, la loi ne permet pas de verbaliser ces camions par vidéo-protection, donc je demande aux députés de légiférer en ce sens."

De l'autre côté du Rhône, le maire d'Andancette Frédéric Chenevier fait le même constat, quitte à intervenir lui-même. "Le 6 novembre, je me suis retrouvé sur le pont au moment où un 38 tonnes passait. Je me suis mis en travers mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Comme je ne voulais pas faire l'actualité je l'ai laissé passer...mais je l'ai pris en photo et j'en ai fait part au conseil départemental de l'Ardèche (gestionnaire du pont, ndlr). Depuis le drame du Tarn, j'ai reçu une quarantaine de coup de fil..."

Des portiques voire... un arrêté municipal

Des appels provenant en majorité de parents d'élèves. Car outre les poids lourds, les cars scolaires empruntent également ce pont. "Une dérogation a été délivrée pour les transports en commun à l'époque mais je pense qu'elle n'est plus valable" explique le maire d'Andancette, "je pense être entendu par la région et si rien ne bouge je n'hésiterais pas à prendre un arrêté municipal interdisant le passage des cars scolaires et des camions".

La plupart des élus locaux souhaiteraient que des portiques soient installés, "on va faire une réunion en ce sens" assure Maurice Weiss, vice-président du conseil départemental de l'Ardèche délégué aux mobilités, qui propose également la solution des mini-bus pour le transport scolaire. Dans l'idéal, tous aimeraient un nouveau pont. D'ailleurs le président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche Pierre Jouvet promet d'ores et déjà d'injecter cinq millions d'euros sur la table pour l'éventuel futur projet.