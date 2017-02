Après le Francilien, un nouveau type de train arrive cette année en Ile-de-France

Un nouveau type de train, moderne et confortable, va être mis en service en décembre 2017 sur la ligne R du Transilien. Le REGIO 2 N a été dévoilé hier pour la première fois à Crespin, dans le Nord, sur le site du fabricant Bombardier. Visite guidée à bord de ces nouvelles rames.

Des sièges plus larges, un espace pour les vélo et les fauteuils roulants, le REGIO 2N se veut confortable et moderne. Dans la lignée du Francilien, le constructeur Bombardier a dévoilé mercredi sur son site de Crespin, dans le Nord, son nouveau train pour l'Ile-de-France à l'occasion de la visite de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France.

Les 42 rames qui équiperont la ligne R du Transilien en décembre 2017 sont spacieuses et lumineuses. Un espace pour les fauteuils roulants est prévu à chaque extrémité, tout comme de la place pour les vélos. Les accros au portable pourront également recharger leur smartphone grâce aux prises situées entre les sièges.

Des prises sont installées entre les sièges - STIF

Cette commande, d'un montant total de 543 millions d'euros, financés par le STIF, n'est qu'une première. Valérie Pécresse a annoncé que 80 nouvelles rames seraient commandées d'ici le mois de mai pour équiper la ligne N. La président de la région Ile-de-France a aussi profité de sa visite dans le Nord pour visiter les futurs ateliers des RER Nouvelle génération qui équiperont les lignes D et E à partir de 2021. Une commande historique de 255 rames pour un montant de 3,75 milliards d'euros.