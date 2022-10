Après le manque de carburant, une dizaine de lignes scolaires à l'arrêt dans la Somme faute de conducteurs

Une semaine après un premier lundi noir en terme de transports scolaires dans la Somme, les parents doivent à nouveau faire appel au système D pour conduire leurs enfants à l'école ce lundi 10 octobre. Plus d'une quinzaine de lignes ne sont pas desservis , ce lundi matin et midi, cette fois-ci par manque de conducteurs non remplacés selon Trans'80.

Selon le réseau Trans'80, les difficultés viennent de conducteurs malades du Covid qui ne peuvent pas être remplacés faute de personnel suffisant. Selon les dernières informations publiées sur le site du transporteur, voilà la liste des lignes concernées :

- Collège d'Acheux en Amiénois : service non assuré

- Regroupement Avre Luce Noye : service non assuré

- RPI Authieule - Terramesnil : service non assuré

- RPI Raincheval - Puchevillers : s ervices du midi non assurés

- RPI Toutencourt - Hérissart : service non assuré

- Établissements d'Amiens : services non assurés (modifié) - dont navette vers le lycée de la Hotoie

- Établissements de Doullens : services non assurés

- Établissements d'Abbeville : service non assuré

- Établissements de Flixecourt : service non assuré

- Ligne 717 : service 717432 non assuré

- Ligne 726 : service 726331 non assuré

- Ligne 741 : services 741131 et 741331 non assurés

- Ligne 757 : service 757131 non assuré