Après le tram aux couleurs des 24 Heures du Mans, les Sarthois font preuve de beaucoup d'imagination

Les huit rames de tram aux couleurs des 24 Heures du Mans ont tellement plu aux Sarthois que le flocage va être conservé au moins jusqu'à la fin de l'année a annoncé le directeur de la Setram, sur France Bleu Maine mercredi. Mais ensuite ? Les habitants du département regorgent d'idées pour mettre en scène le patrimoine sarthois sur les tramways : fêter les 30 ans du Mans Sarthe Basket, les chimères ou encore les rillettes et tous les autres évènements qui ont lieu sur le circuit Bugatti, notamment. Il y a ainsi plus de 200 commentaires sur le sujet, sur la page Facebook de France Bleu Maine :

Des pots de rillettes pour habiller le tram

" Il ne manque que le pot de rillettes et les petits sablés " réagit Anne-Cécile. L'idée d'habiller les rames des principaux points d'intérêt de la ville suscite aussi l'adhésion. Ainsi "Crotus Premier" propose les Chimères, l'Abbaye de l'Epau, l'enceinte gallo-romaine pour faire la promotion de la ville. "Il y a les trente ans du MSB, plusieurs fois titré, ajoute Jean. Le club fait honneur à la ville et mérite bien un petit clin d'œil de la part de la Setram" ! À Toulouse, les tramways ont pris les couleurs du XV de France pour la Coupe du monde de Rugby .

Le confier à un artiste, comme à Montpellier ?

Mais il n'y a pas que les rillettes dans la vie... Maxime propose ainsi de suivre l'exemple de Montpellier "première ville de France à avoir fait designer ses trams par Christian Lacroix , ça pourrait donner de bonnes idées au Mans". La preuve en photo :

A Montpellier, des artistes comme Christian Lacroix ont designer des rames de tramways, à partir de 2011 © Maxppp - Tim Somerset

En fait, la ville a confié à plusieurs artistes l'habillage des rames. Alors Ghislaine propose de "demander aux personnes qui font du street-art d'oeuvrer sur les trams".

Impossible de conserver le flocage centenaire des 24 Heures du Mans

À choisir, la majorité des commentateurs de la page Facebook de France Bleu Maine préfèreraient conserver le bleu nuit et les bolides de l'affiche de l'édition centenaire de la course d'endurance mancelle. "Il est bien plus beau et représentatif de notre ville et de sa célèbre course" constatent Alexandra ou encore Grégory, dont les commentaires sont ensuite repris par de très nombreux Sarthois. Mais le flocage installé fin avril n'est pas fait pour durer dans le temps. Il devait à l'origine disparaître mi-août ! "Un film adhésif qui s'abîme et se décolle dans le temps" explique ainsi Antheus.

