Après les chutes de neige, les transports en commun au ralenti dans la Loire et la Haute-Loire

L'épisode neigeux qui a touché la Loire et la Haute-Loire jeudi est terminé, la vigilance orange neige-verglas qui concernait la Loire est d'ailleurs levée. Mais ces intempéries perturbent encore les réseaux de transports en commun ce vendredi matin.

Aucun train de la matinée sur la ligne Saint-Étienne/ Lyon

Les transports scolaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en Haute-Loire, ils ne sont pas assurés non plus vendredi matin dans la Loire. Il est difficile aussi de se déplacer en train : le trafic est interrompu pour toute la matinée sur la ligne entre Saint-Étienne et Lyon, et il est fortement perturbé dans les secteurs de Roanne et du Puy-en-Velay.

Quelques lignes de transports en commun sont aussi perturbées dans l'agglomération stéphanoise avec des arrêts non desservis et des retards sur le réseau Stas.

Sur la route en revanche, les conditions sont généralement bonnes vendredi matin, mais ça peut se compliquer sur les hauteurs au-dessus de 700 mètres, sur les monts du Pilat, du Forez et du Lyonnais. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour passer les cols et celui de l'Oeillon est fermé. Les grands axes sont dégagés mais les arrêtés pris jeudi dans la Loire comme dans la Haute-Loire pour interdire la circulation des poids-lourds sont toujorus en vigueur. Une centaine de poids-lourds ont été stockés du côté de la Haute-Loire pendant la nuit.