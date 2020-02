Après les éboulements sur les lignes L et U, la circulation reprendra partiellement le 2 mars

Chaque jour, 70 000 voyageurs par jours empruntent les lignes L et U du Transilien. Depuis l'éboulement le soir du 4 février, c'est le système D pour les habitants de Sèvres. "Les gens s’arrangent comme ils peuvent. Il y a un tramway en bas de la ville, il y a le métro, il y a des bus. On perd du temps, on fait avec" déplore Maxence, un riverain.

A Sèvres, les travaux après le glissement de terrain vont durer jusqu'à avril. © Radio France - Victor Vasseur

Il y a bien un bus de substitution toutes les dix minutes mais c'est insuffisant prévient le maire de Sèvres Grégoire De La Roncière : "On est en période de vacances, et les bus sont déjà pleins. Ma crainte, c’est que la semaine prochaine, avec le retour des collégiens et des lycéens, les bus seront bondés. Il en faut plus pour renforcer les lignes !" En moyenne, chaque jour, 4000 voyageurs montent dans le Transilien à la gare de Sèvres.

Des travaux jusqu’en avril

Les voies des trains ne sont toujours pas dégagés, il y encore eu des éboulements ces derniers jours. 4000 mètres cube de terre sont à enlevés. Guillaume Marbach, le directeur général de la SNCF Réseau dans la région, explique pourquoi les travaux prennent du temps : "C’est exiguë, donc on doit intervenir par le voie ferrée."

Et quand la présidente de la région Valérie Pécresse lui demande les raisons de ce glissement de terrain : "Il faut d’abord comprendre la cause, cet ouvrage était suivi par nos soins". "C'était soudain, inattendu" conclut Guillaume Marbach. La SNCF assure que ce talus, comme d'autres étaient surveillés. Une paroi en béton préfabriqué sera ancrée dans le talus pour empêcher un nouvel éboulement.

Il y aura d'abord deux trains par heure aux heures de pointe le 2 mars précise Lucille Quessart, la directrice de plusieurs lignes du Transilien. Ensuite, à partir du 16 mars, dans un mois, les trains rouleront toute la journée, mais au ralenti le temps de terminer les travaux.