Après les inondations dans le Gard, la SNCF déploie des bus entre Lunel et Nîmes

Suite aux inondations dans le Gard, le trafic des trains est interrompu entre Nîmes et Lunel. La SNCF a mis en place des bus. Le trajet s'effectue en 1 heure, contre 20 minutes via les TER. Ce mardi 15 septembre 2021, les voyageurs ont rencontré des difficultés pour attraper leurs correspondances.

Depuis ce mardi 15 septembre 2021, la SNCF a déployé des bus pour relier Nîmes (Gard) et Lunel (Hérault). Le trafic ferroviaire est interrompu à cause des inondations de la veille. Deux bus, pouvant transporter chacun 56 personnes, partent toutes les heures des deux gares (depuis Lunel, départs entre 6h40 et 20h40 ; depuis Nîmes, entre 6h20 et 20h20). Vous ne resterez donc pas bloqué en gare mais le trajet est plus long : comptez 1 heure au lieu de 20 minutes, avec les TER.

Des retards pour les correspondances.

Les voyageurs sont soulagés qu'une solution ait été trouvée, mais pour beaucoup, attraper les correspondances a été compliqué. Andréa est arrivé à Lunel en bus avec un retard de 5 minutes. Le jeune homme de 23 ans a couru... Il a vu son train pour Montpellier filer sous ses yeux. "Oui, c'est un peu frustrant, avoue le jeune homme, qui préfère en rire. Après tout ce qu'on a vécu, il faut encore qu'on attende une heure de plus..."

À la gare de Lunel, Andréa, arrivé en bus depuis Nîmes, a vu son train pour Montpellier filer sous ses yeux

Lui et son ami sont partis de Nice mardi. Ils étaient censés arriver à Montpellier en passant par Nîmes. Finalement, ils sont passés par Avignon, où ils ont passé la nuit dans une chambre d'hôtel, payée par la SNCF. De là, ils ont rejoint Nîmes, puis Lunel pour enfin arriver à destination. "Bien sûr, les intempéries, ce n'est pas du tout de leur faute, considère-t-il. Mais la communication a été laborieuse. S'ils nous avaient dit, dès le départ, que ce n'était pas possible, j'aurais simplement fait demi-tour." Pour ses derniers trajets, il n'a pas payé de billet : il a dépensé 60 euros de plus que prévu à cause de ces perturbations.

Une communication compliquée de la part de la SNCF

Marie-Noëlle aussi est en colère contre la SNCF. "Ils nous ont prévenu 1h30 avant le départ, alors qu'on savait depuis la veille qu'il y avait des inondations et que j'ai consulté mon téléphone toute la nuit", raconte la voyageuse. Partie de Nîmes, elle doit se rendre à Angoulême. "Et quatre heures plus tard, je ne suis qu'à 20 kilomètres du point de départ", soupire-t-elle. Elle craint de ne pas arriver avant la nuit tombée et s'organise pour pouvoir dormir sur Bordeaux, au cas où...

Pour Clara aussi, la communication de la SNCF est laborieuse. Elle est partie de Grenoble direction Béziers. A cause des inondations, elle a dû faire un changement à Nîmes et prendre une navette entre les gares Nîmes-Centre et Pont-du-Gard. "Et sur place, ils nous ont dit qu'il aurait mieux valu qu'on reste dans notre train qui allait jusqu'à Montpellier, raconte l'étudiante. Et les contrôleurs ne nous ont rien dit!"

Un peu plus loin, Marie sort son petit papier sur lequel sont écrits tous ses changements. "La SNCF s'est vraiment pliée en quatre pour nous, sourit la dame de 71 ans. Ils ont été très très sympas. Je le prends à la cool!" Elle a reporté de 24h son départ pour la Bretagne, où elle doit séjourner avec une copine.

De son trajet en cas, Clara ne retient pas le temps qu'elle a perdu mais les paysages, observés à travers la vitre. "Il y avait les gens, en bottes, qui tentaient de sauver leurs meubles, de nettoyer, de ramasser des branches, décrit-elle. Il y avait aussi des tractopelles qui rebouchaient des trous. C'était un peu l'apocalypse." Elle est soulagée d'avoir pu quitter Nîmes. Demain, elle doit passer son permis à Lourdes!

Reportage à la gare de Lunel