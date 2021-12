Après les inondations de 2018 dans l'Aude, le pont de Villegailhenc reconstruit à partir de janvier

Il avait été broyé par les eaux. À dix kilomètres au nord de Carcassonne, le pont de Villegailhenc, construit au XVIIIe siècle, avait cédé sous la colère du Trapel, ce petit affluent de l'Aude gonflé par les pluies diluviennes ce 14 octobre 2018. Peu après, les autorités installaient un pont provisoire en métal sur la D118 qui relie Carcassonne à Mazamet (Tarn). Un peu plus de trois ans plus tard, un futur pont de 48 mètres de long va être construit, début du chantier le 11 janvier prochain, pour une durée de huit chantier. Des déviations importantes vont être mises en place.

Fin du chantier en septembre 2022

Le nouvel ouvrage, plus robuste, devrait pouvoir résister à des crues d’une puissance supérieure à celle enregistrée en 2018. Le pont étant un point névralgique de la circulation vers la Montagne Noire, des déviations routières vont devoir être mises en place. Une fois le nouveau pont provisoire déposé, la RD 118 sera coupée dans le centre de la commune. Les véhicules légers et les poids-lourds jusqu’à 26 tonnes devront suivre une déviation par la RD 35 et la RD 201 via Conques-sur-Orbiel. Les poids-lourds de plus de 26 tonnes devront emprunter quant à eux un axe Castelnaudary-Revel-Mazamet pour rallier le versant Nord de la Montagne Noire.

Par la déviation communale dans le village, le délai supplémentaire sera de quelques minutes en fonction du trafic. En empruntant la déviation par la RD 35, il faudra compter 10 minutes de plus.

Le futur pont de Villegailhenc conçu pour résister à des inondations semblables à celles de 2018. - CD11

La fin des travaux est prévu pour le mois deseptembre 2022.Financé par l'Etat, la Région, le Département, il coûtera trois millions d'euros. À noter que le Département de la Gironde avait également fait un don exceptionnel de 400.000 euros juste après les inondations, précisément pour ce nouveau pont.

Les inondations d'octobre 2018 avaient causé la mort de 15 personnes dans l'Aude, dont quatre à Villegailhenc. Le phénomène météo a généré plus de 300 millimètres en 10 heures, l’équivalent de cinq mois de précipitations. Plus de 400 maisons endommagées à Villegailhenc. Les autorités déjà reconstruit deux autres ponts endommagés par les intempéries de 2018, celui de Salsigne et celui d'Aragon.