Après les inondations, les travaux commencent sur le Canal des Ardennes pour rétablir la navigation

Après les fortes précipitations des 16 et 17 juillet 2021 dans les Ardennes, une digue s'était rompue à Givry-sur-Aisne. Voies navigables de France a entamé les travaux pour rétablir la navigation sur le canal des Ardennes.

Voies navigables de France est à pied-d'oeuvre sur le canal des Ardennes après les inondations des 16 et 17 juillet 2021. Depuis ce lundi 26 juillet, des travaux ont démarré à Givry-sur-Aisne où la digue avait cédé face aux intempéries.

La brèche s'étend sur une trentaine de mètres. Pour colmater la berge, les équipes de VNF installent des palplanches, des rideaux métalliques de 8 mètres de haut. Coût du chantier 300 000 euros.

La crue enregistrée dans la nuit du 16 au 17 juillet a dépassé le record de 1993 avec un débit de 340 mètres cubes par seconde contre 264 en 1993. La rivière Aisne s'est déversée dans le canal qui a débordé à son tour, provoquant des inondations à Givry-sur-Aisne, Ambly-Fleury , Seuil et dans les villages alentours.

Rétablir la navigation

La digue de Givry-sur-Aisne avait fait l'objet d'une visite technique annuelle d'inspection en juin 2021 qui n'avait relevé aucune anomalie. VNF inspectera ensuite les écluses qui ont été immergées par les eaux.

Des travaux complémentaires sont annoncés pour une réouverture de la navigation entre Rethel et Rilly-sur-Aisne envisagée courant août. La navigation est de nouveau possible sur la partie ouest du canal, entre Berry-au-Bac et Rethel.

Suite à des orages qui avaient provoqué l'effondrement d'une écluse à Neuville-Day, la navigation avait déjà dû être interrompue sur le canal des Ardennes de juin 2018 à mai 2021. Les réparations avaient coûté plus de 2 millions d'euros.