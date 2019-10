Après les intempéries, comment vous faire rembourser votre billet de train ?

De nombreux trajets ont été annulés à cause des fortes pluies et des inondations qui ont touché l'Hérault. Si votre train a été supprimé, voici la marche à suivre.

Hérault, France

En raison de la coupure de la ligne entre Sète et Béziers, il n'y a pas de TGV entre Montpellier et Perpignan et Montpellier et Toulouse, au moins jusqu'au 4 novembre. Votre train a été annulé à cause des intempéries dans le sud de la France et de leurs conséquences ? Pour vous faire rembourser, il y a deux cas de figure.

Pour les TGV et les Intercités, rendez-vous sur sncf.com

Si vous aviez un billet de TGV ou d'Intercités, vous devez faire jouer ce qu'on appelle l'assurance Garantie Voyage. Rendez-vous sur sncf.com. Cliquez sur "service client", puis "réclamation", et suivez les instructions. Le remboursement est sans condition.

Pour les TER, par de remboursement prévu pour l'instant

Par contre, si vous aviez un billet de TER, vous faites partie des malchanceux : la SNCF n'a toujours rien prévu pour vous rembourser. Car il y aura une différence entre les abonnés qui prennent le train toutes les semaines et les voyageurs ponctuels. Dans tous les cas, vous devez conserver votre billet, et votre preuve d'achat, en attendant d'être informé de la marche à suivre.