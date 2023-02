Après Paris et Barcelone, Renault Trucks de Blainville-sur-Orne livre son premier camion électrique à Caen

La moitié des camions électriques européens viennent de l'usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne, pourtant, aucun ne circulait jusqu'alors en Normandie. C'est maintenant chose faite avec la livraison d'un 16 tonnes 100% électrique fabriqué dans les ateliers normands à l'entreprise d'économie sociale et solidaire R'pur.

Depuis trois ans et le pari de se lancer dans les camions électriques, Renault Trucks de Blainville-sur-Orne a déjà livré un millier de poids lourds 100% électriques partout dans le monde. Cela représente la moitié de la flotte européenne, et place l'usine du Calvados comme leader de la filière.

Paris, Barcelone... et Caen

Les poids lourds Renault Trucks sont achetés par les transporteurs, mais intéressent aussi les municipalités. La mairie du XIIIe arrondissement de Paris en a ainsi commandé 18, celle de Barcelone en Espagne une soixantaine. Pourtant, aucun camion électrique produit en Normandie ne circulait en Normandie. C'est donc chose faite.

Une démarche logique pour l'acquéreur, R’pur : "nous avons commencé notre transition énergétique il y a maintenant 5 ans, en convertissant des véhicules et engins à l’énergie électrique. La première étape a consisté à convertir 4 chariots élévateurs à gaz en 100% électrique", explique Fabien Achard, président directeur général chez R’pur. R’pur compte aujourd’hui 50 salariés dont 80 % suivent un accompagnement socio-professionnel et un cursus de formation sur les métiers du transport, de la logistique, du recyclage, de la réparation et du reconditionnement, de l’ébénisterie ou de la vente.

100 poids lourds par jour, 50% d'entre eux seront électriques d'ici 2030

Depuis sa décision d'investir dans l'électrique en mars 2020, Renault Trucks a vu ses carnets de commande se remplir. Malgré une pénurie des matériaux toujours sensible, elle a vu sa production augmenter de 30%. Aujourd'hui 300 cabines, et 100 camions sortent chaque jour de l'usine. D'ici 2030, elle espère que la moitié d'entre eux soient électriques.