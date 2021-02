Le téléphérique a été remis en service mercredi 3 février à 14h15, annoncent Bibus et Brest Métropole dans un communiqué commun. Une reprise d'exploitation avec une seule cabine dans un premier temps, et alors que la station du centre-ville est toujours en travaux.

Après plus de dix mois d'arrêt, le téléphérique de Brest redémarre partiellement

Le téléphérique de Brest (Finistère) est de nouveau ouvert aux voyageurs depuis 14h15 ce mercredi. Un redémarrage en toute discrétion, sans annonce préalable pour ne pas risquer un nouveau faux-départ. Le service commercial avait été interrompu le 28 mai 2020 pour permettre une importante "remise à niveau" de l'ouvrage, victime d'avaries en cascade ces dernières années.

Cette maintenance aura donc duré au total 251 jours, soit la plus longue immobilisation depuis l'inauguration du premier transport urbain par câble de France, en novembre 2016.

Une seule cabine opérationnelle

L'exploitant Bibus et Brest Métropole précisent que "tous les essais réalisés ces dernières semaines sur le téléphérique se sont avérés concluants" et que "les autorités de contrôle et de sécurité compétentes, relevant de l’Etat, ont validé la remise en service."

Un retour qui n'est que partiel : seule la cabine Lewin est opérationnelle, et ce pour plusieurs semaines. Compte tenu du couvre-feu, le service sera assuré 7 jours sur 7 de 9h30 à 18h.

La station Jean Moulin toujours en travaux

Rive gauche, côté centre-ville, Bouygues poursuit ses travaux de consolidation de la station Jean Moulin. Le chantier doit se terminer courant février.