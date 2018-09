Guécélard, France

À Ballon Saint-Mars, Brette les Pins, Conneré, Ecommoy, Etival-lès-Mans et Guécélard, les habitants bénéficient depuis février 2018 de deux voitures électriques avec des bornes pour recharger les batteries. Le service Mouv'n Go a été lancé par le Pôle métropolitaine Le Mans Sarthe. Après une inscription, chaque utilisateur peut louer une voiture. Trois créneaux sont proposés : entre 6h30 et 12h30, de 12h30 à 18h30 et de 18h30 à minuit 30. Un créneau coûte 8 euros, pour deux ça monte à 13 euros et comptez 18 euros pour une réservation sur trois créneaux.

Le véhicule proposé est une Renault Zoé, avec environ 300 kilomètres d'autonomie © Radio France - Jérôme Collin

250 utilisateurs, des particuliers mais aussi des élus sarthois

En sept mois, 250 personnes se sont inscrites. 750 locations ont été comptabilisées. Ce qui représente 40 000 kilomètres de trajet au total. Parmi les usagers, 190 sont des particuliers qui empruntent des voitures pour leurs déplacements personnels et professionnels. Les 60 autres sont des élus de la Sarthe, qui bénéficient également du service.

Sophie utilise une voiture deux à trois fois par semaine, pour ses déplacements professionnels dans la région, notamment à Angers et Laval. "C'est économique. Ça permet d'éviter l'usure de son véhicule personnel. L'électricité est comprise dans le prix, donc que vous fassiez 50 ou 300 kilomètres, c'est le même prix. Et puis, le côté écologique m'intéresse", détaille Sophie.

Financièrement, ce n'est pas rentable pour moi d'acheter une voiture électrique. Mais en avoir une à disposition à Guécélard, c'est exceptionnel.

Le Pôle métropolitain Le Mans Sarthe croit tellement au projet que quatre nouvelle stations vont ouvrir dans les prochains mois : à Laigné-en-Belin, Fercé-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe et Saint-Jean d'Assé.

Encore des défauts, notamment des batteries pas toujours rechargées

Si les usagers sont satisfaits par l'offre, il reste quelques points à améliorer. Ainsi, certaines voitures ne sont pas toujours à 100% de batterie, car les utilisateurs ne branchent pas, par oubli ou volontairement, le véhicule aux bornes de recharge.