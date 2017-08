Après six mois de travaux, les ponts de Thouaré rouvrent le vendredi 25 août

L'énorme chantier de rénovation mené sur les ponts de Thouaré-sur-Loire touche à sa fin, les ouvrages seront rendus à la circulation le vendredi 25 août en fin d'après-midi, le calendrier a été respecté.

La rénovation des ponts de Thouaré qui enjambent la Loire entre Thouaré-sur-Loire et Saint-Julien-de-Concelles est en voie d'achèvement, les travaux engagés le 27 février dernier seront terminés dans quelques jours. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique annonce la réouverture des ouvrages le vendredi 25 août à 18 heures. Avant les travaux, ces ponts supportaient un trafic quotidien de 10 500 véhicules.

Il a fallu déconstruire et reconstruire la chaussée

Construit en 1882, les ponts souffraient de l'usure du temps, le grand pont (long de 400 m) présentait des problèmes de corrosion, les poutres métalliques situées sous le pont ont dû renforcées et la chaussée entièrement refaite, elle a été remplacé par une dalle de béton plus légère. Le reste de l"ouvrage a été décapé et repeint, la même opération a été menée sur le pont du haut-village, celui de la rive sud, long de 225 m et dont la chaussée avait été refaite en 2005-2006