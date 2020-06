Après trois mois d'arrêt, les vols reprennent à l'aéroport de Brive

L'aéroport de Brive va retrouver un peu de son activité. A compter de ce mercredi et après trois mois de fermeture, les premiers vols reprennent vers Paris et Londres. Mais ceux, saisonniers, vers Ajaccio restent suspendus.

Après un peu plus de trois mois de fermeture liée au coronavirus, au confinement et à la reprise très progressive de l'activité aérienne, l'aéroport de Brive - vallée de la Dordogne reprend du service ce mercredi 1er juillet.

Partielle reprise des vols vers Paris Orly

Principale vectrice de passagers (principalement des utilisateurs dans le cadre professionnel), la ligne vers Paris Orly, qui a frôlé les 50.000 utilisateurs en 2019, redémarre enfin. Et ce après moult courriers envoyés par les responsables de l'aéroport et les élus locaux au ministère des transports et à la compagnie Air France, détentrice de l'obligation de service public. Opérés par le sous-traitant Amelia, les vols redécollent à raison de deux à trois rotations par semaine. Deux allers-retours sont par exemple prévus cette semaine (ce mercredi et vendredi), alors qu'il y en aura trois la semaine prochaine (mardi, mercredi et jeudi). La suspension annuelle de la ligne est ensuite prévue du 24 juillet au 24 août. Et, sur son site internet, Air France commercialise des billets pour un retour à la normale à compter du 1er septembre. En revanche, les vols saisonniers vers Ajaccio, habituellement assurés par Hop, sont suspendus cet été.

Reprise aussi vers Londres mais pas (encore) vers Porto

Ce mercredi, les vols vers Londres Stansted, assurés par Ryanair, reprennent eux normalement à raison de deux rotations par semaine les mercredis et les samedis. Enfin, à ce jours, les rotations vers Porto, toujours avec Ryanair les lundis et les vendredis, ne reprendront que fin octobre. La première rotation est prévue lundi 26 octobre.