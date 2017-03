Après plus de trois mois de conflit, la grève dans les transports en commun brestois est terminée

C'est un énorme soulagement pour les usagers du tram et des bus de Brest. La direction de Bibus et la CFDT ont trouvé un accord pour mettre fin à la grève qui durait depuis mi-décembre. Le trafic doit reprendre normalement dès samedi matin.

C'était une grève d'une durée historique. Le conflit qui opposait la CFDT à la direction de Bibus depuis trois mois et demi a pris fin. Les transports en commun de Brest vont donc pouvoir reprendre normalement samedi.

Accord fin conflit grève #bibus le réseau fonctionnera normalement dès demain.La Direction de Keolis Brest vous renouvèle ses excuses. — Bibus (@BibusBrest) March 31, 2017

Un accord a été signé ce vendredi matin entre les deux parties. On n'en connaît pas encore les modalités. Depuis mi-décembre, la CFDT avait lancé un mouvement de grève. D'abord tous les samedis. Puis avec des perturbations 59 minutes tous les jours. Une grève suivie par une majorité des chauffeurs. Le syndicat réclamait en fait des hausses de salaire pour tous. Et non pas seulement pour une vingtaine de salariés formés pour le téléphérique.

Le soulagement des usagers brestois

Evidemment, la reprise du trafic est une excellente nouvelle pour les brestois. Ils commençaient à trouver le temps long. Ils ont donc exprimé leur satisfaction sur les réseaux sociaux.