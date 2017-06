Après un long chantier, la route va rouvrir entre les cinémas à Brive et la mairie de Malemort

Après près d'un an de lourds travaux, la mairie de Brive fait savoir que la circulation sera rouverte dans les deux sens à compter du 14 juillet. 20.000 véhicules passent par là tous les jours.

Enfin !, diront certains. Après presqu'un an de travaux, débutés à la fin de l'été 2016, la nationale 1089, qui traverse Brive d'Ouest en Est en passant par le centre-ville, va rouvrir à la circulation. Elle était en travaux entre le rond-point des cinémas, à Brive, et le rond-point de la mairie à Malemort pour un important chantier qui prévoyait de refaire tous les réseaux, le bitume, les trottoirs, etc.

Réouverture le 14 juillet... avant de refermer une semaine en août

La réouverture totale, dans les deux sens de circulation, est programmée pour le vendredi 14 juillet fait savoir la mairie de Brive, ce mercredi. Mais pas sur le bitume qui occasionnera une ultime fermeture pendant une semaine du 21 au 25 août pour réaliser les enrobés. Dans la foulée, et sans fermeture de circulation, le marquage au sol sera effectué entre le 28 août et le 8 septembre avant que ce soit au tour des trottoirs, des plantations et du mobilier pour une livraison définitive envisagée mi-septembre. Mieux, donc, que le délais de 18 mois qui avait initialement été annoncé pour cet axe utilisé chaque jour par 20.000 véhicules. Le chantier a coûté 9 millions d'euros.