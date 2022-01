Après un troisième caillassage, les bus Citéa contournent Fontbarlettes à Valence

A partir de ce vendredi soir 19 heures 10, les bus Citéa à Valence ne desserviront pas l'arrêt Verdi à Fontbarlettes. Suite à un troisième caillassage ce jeudi, la direction a répondu favorablement à la CFDT, qui a demandé de contourner le secteur, "ça concernera la ligne C1, la 7 et la 8. On maintient quand même la correspondance de 19 heures 10, très importante pour les habitants" précise Djamel Khaled, responsable CFDT pour Citéa. Et d'ajouter : "Mais si ils venaient à caillasser plus tôt, eh bien on déviera plus tôt, dès la tombée de la nuit". Pour le moment, la déviation est mise en place pour une durée indéterminée.

Le 11 janvier dernier, mercredi 19 et jeudi 20, un bus Citéa a à chaque fois été caillassé à hauteur de l'arrêt Verdi. Ce jeudi, un peu avant 20 heures, une vitre latérale du transport a été fissurée. Les policiers municipaux ont d'ailleurs pourchassé dans la foulée deux des caillasseurs, avant de les perdre de vue.