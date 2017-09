APRR : légère hausse du trafic cet été sur les routes de Bourgogne

La société d'exploitation d'autoroutes APRR a relevé une légère hausse de la fréquentation cet été sur les routes de la région. Une hausse qui s'accompagne d'un changement des habitudes des automobilistes.

Toutes les bonnes choses ont une fin, après l'été, les vacances et la farniente, place au bilan de la saison estivale. Du côté des autoroutes, dans notre région, c'est le réseau APRR qui est aux commandes et qui gère en Côte-d'Or l'A31, l'A6 ou encore l'A39 exploite environ 1 850 kilomètres d'autoroutes dans le Grand Est.

Modification légère des habitudes

Du côté de la société on dit ne pas pouvoir donner un chiffre précis de la fréquentation ou même du nombre de kilomètres parcourus cet été sur le réseau pour des raisons notamment de confidentialité, le groupe étant côté en bourse. Mais Xavier Rigo, directeur général adjoint des APRR dit, tout de même, avoir constaté une légère hausse du trafic par rapport à l'été 2016 : "On a une légère modification des habitudes des automobilistes", explique-t-il. "Moins de fréquentation en juillet et plus d'augmentation en août, des départs en vacances qui se font plus sur août, c'est un phénomène vrai partout y compris sur la Côte-d'Or".

Pas forcément plus d'accidents

Cette hausse du trafic ne s'accompagne pas forcément d'une hausse du nombre d'accidents selon Xavier Rigo : "On est pas en hausse véritable des accidents mortels, plus le trafic est important, moins les accidents sont graves, paradoxalement. Par contre, il y a des accidents matériels, de frottements, par exemple". ajoute-t-il.

Avec sa filiale AREA, APRR est le deuxième groupe autoroutier de France derrière Vinci Autoroutes. APRR et AREA représentent en effet environ 25% des autoroutes concédées. Contre 52% pour Vinci Autoroutes.