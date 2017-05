Aptis, le nouveau bus électrique en test à la RATP

Le prototype d'Alstom est le 6ème modèle de bus électrique testé par la RATP depuis un an et demi. La régie prépare toujours sa transition énergétique vers un parc 100% propre en 2025. Le premier appel d'offres massif sera lancé en fin d'année.

D'ici un mois vous pourrez le croiser à Paris ou en Seine-Saint-Denis, quelque part entre Sevran et Pantin. Le premier bus électrique conçu par Alstom-NTL devrait en effet circuler à partir de début juin sur les lignes 21 et 147, jugées représentatives du réseau RATP. Ce prototype, qui reprend les codes (et même les portes) du tramway, se distingue par son système de direction : deux essieux mobiles permettant de réduire l'amplitude des virages et de se rapprocher au plus près du quai sans pour autant "balayer" le trottoir.

Tous les éléments techniques (batteries, chaînes de traction et climatisation) se trouvent dans la toiture, ce qui a permis de dégager de l'espace et d'offrir un intérieur plus spacieux. Doté d'un plancher bas intégral, ce bus de 12 mètres de long peut accueillir une centaine de passagers. L'intérieur laisse passer plus de lumière grâce à des surfaces vitrées 25% plus grandes que d'ordinaire. Petit détail : de nombreuses prises pour charger les smartphones ont été prévues. Aptis est conçu pour durer 20 ans, soit au moins 5 ans de plus que les autobus classiques. Mais pour avoir un avenir, ce prototype devra convaincre la RATP, face à une forte concurrence...

Entre les sièges, des dizaines de ports USB raviront les passagers connectés. © Radio France - Nicolas Olivier

Après Irizar, Solaris, Dietrich Carebus-Yutong, Heuliez, et BYD, Alstom est en effet le sixième constructeur à mettre un de ses autobus électriques à disposition de la RATP pour des essais. Le groupe Bolloré est lui déjà représenté dans la flotte parisienne : 23 Bluebus desservent depuis début janvier la ligne 341 (Charles-de-Gaulle-Etoile - Porte de Clignancourt), devenue la première entièrement équipée en bus électriques. Le Français PVI fournit de son côté les navettes Oréos de la ligne spéciale Montmartrobus. A la RATP, la transition énergétique est vraiment lancée. Et devrait s'accélérer en fin d'année, avec un premier appel d'offres massif qui portera sur des centaines de bus électriques à livrer à partir de 2019. Un enjeu colossal pour les constructeurs.

Le modèle Bluebus du groupe Bolloré, qui équipe la ligne 341. © Radio France - Nicolas Olivier

4.600 bus à remplacer en 8 ans

Car le plan "Bus2025" de la RATP est extrêmement ambitieux puisqu'il prévoit le remplacement d'ici 8 ans de la totalité du parc, soit 4.600 bus. A l'horizon 2025, comme le souhaite la présidente du STIF Valérie Pécresse, le diesel et même l'hybride auront totalement disparu de la flotte : 80% des bus seront électriques, et 20% fonctionneront au biogaz.

En terme d'autonomie, les modèles électriques affichent aujourd'hui entre 180 et 200 km, ce qui est généralement suffisant pour effectuer un service normal, les bus étant rechargés pendant la nuit. Seules les lignes les plus longues devront êtres desservies par des véhicules biogaz, à l'autonomie supérieure. Ces nouvelles motorisations vont évidemment nécessiter de gros travaux pour adapter les 25 centres bus d'Ile-de-France. Pour l'instant seul le centre Belliard (18ème arrondissement) est opérationnel.