Arcachon : début des travaux de doublement de la RN250

Attention aux travaux sur la RN250 entre Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch à partir ce lundi matin et pour une période de trois semaines. C'est le début du chantier de doublement de la voie rapide d'Arcachon. Un chantier en plusieurs phases qui devrait s'achever en 2021.

RN250 entre La Teste et Gujan-Mestras

Arcachon, France

Pas de fermeture à la circulation prévue pour l'instant en journée mais attention ce chantier risque d'impacter le trafic pendant 3 semaines entre les giratoires de La Hume et de Bisserié entre La Teste et Gujan. Deux kilomètres de voirie au total qui vont se transformer en 2X2 voies.

Un séparateur de béton est en place et la vitesse limitée à 50 km/heure. Les travaux les plus plus lourds seront réalisés de nuit nécessitant la mise en place de déviations locales. C'est la première phase de ce chantier qui doit se prolonger jusqu'en 2021.

L'an prochain les deux giratoires seront supprimés. Des ponts seront dressés au dessus de la route avec bretelles d'entrée et de sortie pour fluidifier le trafic. Jusqu'à 30.000 véhicules empruntent cette RN250 tous les jours. L'été c'est le cauchemar des automobilistes. Cette voie rapide d'Arcachon se transforme régulièrement en gigantesque bouchon. Voila pourquoi ces travaux ont été lancés, des travaux à 55 millions d'euros entièrement pris en charge par les communes du Sud Bassin.