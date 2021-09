Le pont de Duzon sera fermé pendant 8 mois pour travaux. L'ouvrage, vieux de 150 ans, sera élargi et sécurisé. L'axe est très passant, des bouleversements sont à prévoir au niveau de la circulation.

Ardèche : huit mois de travaux pour le pont de Duzon entre Saint-Barthélémy-le-Plain et Tournon-sur-Rhône

Huit mois de fermeture pour travaux au minimum sont à prévoir pour remettre à neuf le pont de Duzon, à cheval sur les communes de Sain-Barthélémy-le-Plain et Tournon-sur-Rhône en Ardèche. L'ouvrage, vieux de 150 ans, relie les deux communes, et plus généralement les habitants de Boucieu-le-Roi ou encore Colombier-le-Jeune à la vallée du Rhône.

Le chantier va coûter 2 millions d'euros. Le pont sera élargi et passera de 4,65 m de large à 6,10 m. Les trottoirs, quasi inexistants aujourd'hui, seront agrandis et sécurisés. Quelques travaux de maçonnerie sont aussi à prévoir. Des aménagements nécessaires, pour les principaux usagers du pont : les riverains. Il est difficile de passer à deux voitures sans se toucher et quand un camion emprunte le pont, il faut attendre qu'il soit passé pour s'engager.

Sur le pont de Duzon, les camions prennent toute la largeur de la chaussée, il faut attendre avant de s'engager © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Je ne me sens pas en sécurité"

De nombreux accidents se produisent sur le pont selon Patricia, dont les fenêtre donne directement sur l'ouvrage : "_Il y a beaucoup accidents de moto, de vélo, des voitures qui ont foncé dans le pont_... Un vélo dernièrement est passé par dessus une voiture et il est mort sur place." Son voisin, Jean-Pierre, ne se sent pas en sécurité : "Quand je dois traverser le pont pour aller jeter mes poubelles, de l'autre côté, si c'est un camion qui traverse le pont, j'attends qu'il soit passé pour y aller à pieds. Je ne me sens pas en sécurité"

Un soulagement pour les uns… peut-être un futur casse-tête de circulation pour les autres : l'axe est très emprunté, 4 000 véhicules dont 200 poids-lourds le traversent chaque jour.

Des difficultés de circulation à prévoir

Les habitants des communes de Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Jeune ou encore Saint-Barthélémy-le-Plain passent par là pour aller à Tournon et plus généralement se rendre dans la vallée du Rhône. Leur trajet sera donc rallongé de 40 minutes au total, sur une journée. Il faudra désormais emprunter la déviation qui passe sous le pont, par la route communale, qui est un prolongement de la route de la Raviscole. La circulation sera alternée, jusqu'à ce que les automobilistes aient rejoint la départementale.

Attention, pour les poids lourds : il faudra carrément redescendre jusqu'à Saint-Péray, la déviation est interdite pour eux. Le transport scolaire sera assuré, avec un départ prévu 20 minutes plus tôt que d'habitude.